大阪市内でイベントに出席した大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔さん＝11日大相撲の元横綱白鵬の白鵬翔さんが11日、伯乃富士が師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）から暴行を受けた問題に「残念なニュース。心配している」と述べた。白鵬さんにとって伯乃富士は、師匠だった旧宮城野部屋で指導したかつての弟子。大阪市内でイベントに出席し、取材に応じた。伯乃富士を気遣って電話をかけたが、出なかったという。「誰が悪いという