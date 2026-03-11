JR双葉駅前で行われたキャンドルイベント。「あの日の記憶も未来への希望も消さない」とのメッセージが添えられていた＝11日午後6時7分、福島県双葉町東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の被災地で11日夜、犠牲者を悼む光のイベントが開かれた。福島県双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館の近くでは夜の寒さの中、色とりどりの花火が打ち上がった。JR双葉駅前には約600個のキャンドルが並び、冷え込んだ夜の町を優しく