9日（月）、信州上田観光協会がV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）に所属する信州ブリリアントアリーズの応援バスツアーを開催すると、公式SNSで発表した。 2月21日（土）にVリーグ女子のレギュラーシーズン（RS）優勝を決めた信州Aries。Vリーグ女子の連覇を目指し、プレーオフに進出した。プレーオフはセミファイナルが28日（土）に、ファイナルが29日（日）に、どちら