東日本大震災から15年となる11日、被害や復興状況などを確認する防災庁議が行われました。 黙とうから始まった防災庁議は、東日本大震災から15年、熊本地震から10年を前に、大地震の経験や教訓を次の世代に引き継ごうと開かれたものです。会議では「熊本地震震災ミュージアムKIOKU」のオープンについてや、熊本地震のように短期間に複数の大地震を想定した訓練など、県内の防災の取り組みについても報告されました