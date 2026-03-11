Jpn2「第71回ダイオライト記念」が11日、船橋競馬場で行われ、兵庫所属の7番人気オディロン（牡7＝森沢友）が差し切り、ダートグレード初制覇を飾った。地方馬の勝利は22年ノーヴァレンダ（川崎）以来。3連覇を狙ったセラフィックコールは2着だった。▽吉村智洋騎手ノープランだった。出たとこ勝負。勝ったことは素直にうれしい。馬は本当に精いっぱい頑張ってくれた。ありがとうと感謝を伝えたい。▽森沢友貴師夢が広が