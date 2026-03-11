◇サッカーアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）神戸2―1（2試合合計3―1）FCソウル（2026年3月11日ノエスタ）エースの一撃で神戸が3大会ぶりのベスト8進出を果たした。ホームでFCソウル（韓国）に2―1の逆転勝利。アウェーと合わせて2試合とも勝利し、突破を決めた。ミヒャエル・スキッベ監督が「難しくなるのは理解している。集中が必要で、我々のベストが求められる」と予想した通り、前半20分に先制