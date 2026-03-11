広島・江田島市の小学校で目撃されたのはイノシシ。驚きの行動を見せました。ボールをくわえると、ポイッと放り投げたり、鼻先でツンツンと突いて転がしたり。まるでボール遊びを楽しんでいるように見えます。小学校のグラウンドに現れたイノシシは、体長1メートルほどの成獣とみられます。目撃者：本当は人間が近づくと逃げるが、あまり怖がらずにいた。目撃者の通報から15分後に警察が駆けつけましたが、イノシシの姿はなく、け