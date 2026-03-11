ＷＢＣはＢ組（ヒューストンプール）で大波乱が発生し、史上最強メンバーが集結してダントツの優勝候補と目されていた米国代表が１１日のイタリア戦で６−８のまさか敗戦を喫し、予選敗退の危機に陥った。アメリカは３勝１敗となり、自力での８強進出の可能性が消滅。１２日のイタリア−メキシコ戦で、メキシコが４得点以下で勝利した場合などで米国の敗退が決まる。米国ではニューヨーク・タイムズなど大手メディアが、米国