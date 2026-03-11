立花孝志氏が自己破産したことが１１日、明らかになった。立花氏は自身のホームページを更新し、「本日、令和８年３月１１日１７時に立花孝志は、自己破産申立により破産手続開始決定が下され、板橋喜彦弁護士が破産管財人に選任されました」と報告した。立花氏は昨年１１月に元兵庫県議への名誉毀損で逮捕、起訴され、現在も勾留が続いている。昨年１２月に立花氏個人に約５億円以上の負債があることを明かし、私的整理の開