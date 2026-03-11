ブーツを履き替えて、足元から春へシフトしたくなる今の時期。コーデをランクアップさせたいミドル世代は、履き心地の良さに期待できて高見えも狙える【GU（ジーユー）】の黒シューズを取り入れてみて。黒シューズを使った、最旬クラシカルスタイルやこなれ感のあるキレイめカジュアルコーデも紹介するのでぜひ参考に。 快適な履き心地 & 高見えも狙える優秀ローファー