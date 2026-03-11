獲物を見つけた猫ちゃんが、体を低く屈めてお尻を振り始め…？脅威のバランス感覚で見せた構えが、ある生き物にそっくりだと話題になっています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で28.6万再生を突破し、「この子のご先祖さまはきっとティラノ」「あら♡なんて可愛いちっちゃな恐竜さん♡」といった声があがりました。 【動画：獲物を見つけた猫→体勢を変えたかと思ったら…まるで恐竜のような『まさかの構え』】