猫が布団を占領する5つの理由 猫が布団に居座るのは、わがままというより本能や安心感に基づいた行動です。理由を理解することで、感情的にならずに対応できるようになります。 1.飼い主のニオイで安心したい 布団には飼い主の体温やニオイがしっかり染み込んでおり、猫にとっては非常に安心できる空間です。外敵の心配がなく、信頼している相手の気配に包まれて眠れるため、“安全基地”のような役割を果たしています。