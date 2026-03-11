元「ギャルのカリスマ」ことタレント・安西ひろこ（４７）がメディアに登場し、近影を見せた。１０日のＡＢＥＭＡ「愛のハイエナｓｅａｓｏｎ５」（火曜・午後１１時）にゲスト出演。さらば青春の光・森田哲矢は「俺たちの青春」「カリスマ」と大興奮で安西を迎えたが、「（収録が）始まる前、芸能界で本当にいろいろあったんやろうなってぐらい腰低かった」と、平成を駆け抜けたカリスマの謙虚な姿勢に驚き。現在４７歳と