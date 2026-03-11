◆アネモネＳ・リステッド（３月１４日、中山競馬場・芝１６００メートル、２着まで桜花賞・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝３月１１日、栗東トレセンエピッククイーン（牝３歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）は栗東・ＣＷコースを４ハロン５２秒１―１１秒５で軽快に駆け抜けた。この中間は出走予定のレースが直前で中止になり、カラ輸送を経験。さらに、先週の報知杯フィリーズレビューを除外となった。敏感な３歳