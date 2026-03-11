◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）ラウンド１６第２戦神戸２―１ＦＣソウル（１１日・ノエビアスタジアム神戸）決勝トーナメント１回戦のラウンド１６（８強争い）が行われ、神戸はホームでＦＣソウル（韓国）に２―１で逆転勝ちした。１―０で勝利したアウェーでの第１戦（４日・ソウル）との２戦合計３―１。昨季逃した８強進出を果たした。神戸とＦＣソウルは今季３度目の対戦。神戸は、１次リーグでの