◆アネモネＳ・リステッド（３月１４日、中山競馬場・芝１６００メートル、２着まで桜花賞・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝３月１１日、栗東トレセンベルサンローラン（牝３歳、栗東・清水久詞厩舎、父キタサンブラック）は栗東・坂路を単走。バランスの良い走りで５６秒２―１３秒２で駆け上がった。山田助手は「輸送もあって先週末にしっかりやっているので、やりすぎないようにという指示でやりました。馬も良くなっています」