東日本大震災から15年にあたり、台湾の頼清徳総統が犠牲者を追悼するとともに「防災や人道支援などでの協力を深めたい」とSNSに投稿しました。きょう、台湾の頼清徳総統が自身のSNSを更新。桜の花のイラストとともに「助け合いと相互信頼」と記し、東日本大震災の犠牲者を追悼しました。そのうえで「日本と台湾は地震帯に位置し、歴史的に深いつながりと強い友情を共有している。防災や人道支援などでの実質的な協力をさらに深め、