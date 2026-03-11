「SNSのフェチ天使」とも呼ばれるモデル、タレントの、くりえみさんが自身のＳＮＳを更新。首の激痛について綴りました。 【写真を見る】【 くりえみ 】 「頚椎ヘルニアの可能性」明かす首が「激痛になって」悶絶「腕の痺れがもう限界」「痛みに耐えるので疲れて何も出来ない……」9日、くりえみさんは「首の痛みが治りかけてたのに、調子に乗ってスクワットしてたらぶり返すどころかほんの数分で激痛になって今悶絶して