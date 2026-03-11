新型コロナの影響で運行が止まっていた中国と北朝鮮を結ぶ国際列車が6年ぶりに再開します。今後、中国と北朝鮮との間の往来がさらに増えるのか注目されます。中国国営の鉄道会社は12日から北京と平壌を結ぶ国際列車の運行を再開すると発表しました。北朝鮮は2020年、新型コロナの流入を防ぐため、中国との国境を封鎖。その後、貨物列車の往来は再開しましたが、国際列車の運行は止まったままで、今回6年ぶりの再開となります。列車