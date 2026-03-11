5回4安打無失点の中日・桜井＝バンテリンドーム中日の新人、桜井が先発し、5回を4安打無失点。毎回走者を出しながら、粘り強く投げた。同じくルーキーの中西は4回を1失点。細川が八回に勝ち越しの2ランを放った。ヤクルトの奥川は4回無安打無失点、5奪三振と好投した。