【テーゼロ共同】ウクライナ・パラリンピック委員会は11日、ミラノ・コルティナ冬季パラで、国際パラ委から宿舎での国旗撤去や「戦争反対」と書かれたイヤリングの不着用を求められ「組織的圧力」が加えられたと抗議する声明を出した。