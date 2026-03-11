２万２２３０人もの死者・行方不明者を出した東日本大震災から、１１日で１５年となった。地震発生時刻の午後２時４６分、各地で人々が犠牲者を悼み、鎮魂の祈りをささげた。被災地の復興は進んだが、今も２万６２８１人が避難している。福島県主催の追悼式に出席した高市首相は、防災庁を年内に設置するための準備を加速させると強調した。岩手県釜石市の小笠原人志さん（７３）は、長女・裕香さん（当時２６歳）の名前が刻ま