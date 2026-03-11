北海道・函館中央署は威力業務妨害の疑いで、苫小牧市の無職の男（35）を逮捕しました。男は2026年2月9日午後2時半ごろ、函館市の中学校に約10分間にわたって電話をかけ、「殺すぞ」などと言い、業務を妨害した疑いが持たれています。中学校の教頭から警察に「男性から学校に電話連絡があり、『スマホをいじりながら俺にぶつかってきた女子生徒を出せ、いるんだろ、殺すぞ』などと言われた」と通報がありました。この電話を受け、