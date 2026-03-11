アメリカ、イスラエルとイランの戦闘激化による原油価格の高騰を受けて、ロイター通信によりますと、IEA＝国際エネルギー機関は加盟各国に対し石油備蓄の大規模な放出を勧告する方針です。放出の規模は最初の1か月間で1億バレルを超え、全体では過去最大となる4億バレルにのぼる見通しだということです