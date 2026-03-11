11日（水）は全国的に青空が広がりました。東京の最高気温は11.9度、この気温が真冬なら暖かいなと感じるのですが、3月に入ると、それほど暖かくは感じられませんでした。12日（木）は東北から西日本で前日より暖かくなりそうです。昼の天気の予想です。北海道のオホーツク海側や東部で雪が降りますが、東北北部から九州は晴れるでしょう。ただ、夕方になると、西日本でも所々でにわか雨や雷雨がありそうです。予想最高気温です。