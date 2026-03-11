ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド（R）C組を4戦全勝で1位突破した日本代表「侍ジャパン」が11日、公式インスタグラムを更新。移動中の機内や、到着時の写真を連続投稿した。10日のチェコ戦後、そのまま羽田空港にバス移動し、深夜3時10分にチャーター機で出国。13時間超のフライトで11日午後4時半頃（日本時間）に到着したマイアミ国際空港には複数の白バイに加え、警備用の装甲車も待機し、VIP待遇で