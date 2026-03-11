◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）関脇・高安（田子ノ浦）が３連勝同士の対決となった大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を寄り切り、無傷の４連勝とした。立ち合いで低く当たり、琴桜に右を差されて後退したが、巧みに切って素早い攻めで翻弄（ほんろう）した。「体がよく動いてくれました。引かなかったですし、残ってまわしを取って自分の流れになりましたね」とうなずいた。場所前は佐渡ケ嶽部屋に出稽古し、琴