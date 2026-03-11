鬼越トマホーク・金ちゃん、良ちゃんが６日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！」に出演。この日は「将来有望な若手が解散しないための授業」後半戦。金ちゃんは、はんにゃ．の川島章良が東京・恵比寿駅で寿司職人として活躍していることに触れてコンビ解散の危険信号だと説明。「恵比寿じゅうのお寿司屋さんが、川島さんに『ウチでも握ってくれ！』って。川島さんが『次はどこでやろうか』って。本当に芸人に戻