男子10キロ立位ゴールした川除大輝＝テーゼロ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第6日（11日）ノルディックスキー距離は10キロを行い、クラシカル走法で争う立位で男子の川除大輝が4位、新田佳浩（ともに日立ソリューションズ）が7位に入った。女子の阿部友里香（日立ソリューションズ）は4位、岩本美歌（北海道エネルギーパラスキー部）は7位、出来島桃子（東京品川病院）は9位だった。（共同）