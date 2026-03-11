静岡競輪場のF2「CTCなら3分前まで買える杯」が2日目を迎えた。ガールズの6R。梅川風子（35＝東京）が2着に敗れる波乱が起こった。勝負どころで先頭を奪った梅川。背後に取り付いた畠山ひすい（23＝神奈川）の動きを確認しながらレースを進めたが、最終3角過ぎで畠山から目を切り、前方に集中したところで畠山に差された。梅川が普通開催で敗れるのは24年9月平塚の決勝以来。また予選に限れば21年4月豊橋以来と約5年ぶり（