全国的にクッキー缶の人気が高まっています。熊本市の鶴屋百貨店で、国内外のさまざまな缶入りのクッキーなどを集めた催しが始まりました。11日から鶴屋百貨店で始まったその名も「クッキー百菓店」。6回目の今回は、国内外の57ブランドの個性豊かな104種類のクッキーが販売されています。■前田清鈴記者「こちらのクッキー缶、黒く包装されていますが、中には真っ黒なクッキーが入っています