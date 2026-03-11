◆大相撲▽春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）西前頭９枚目・玉鷲（片男波）の幕内出場が１４７１回となり、歴代単独最多に躍り出た。東前頭１１枚目・獅司（雷）に対して果敢に攻め込むも、土俵際での下手投げに転がされた。初日から４連敗も「今場所で一番動けていた。今日のような相撲を取れれば」と前を向いた。前人未踏の記録を打ち立てた４１歳の鉄人を、館内のファンは特製ボードなどで祝福。「土俵入り