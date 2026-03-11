女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。準々決勝が行われ、さくらあやと梨杏が対戦。10分すぎには梨杏が裸絞めでさくらを絞め落とす寸前に。しかし、さくらもロープに逃れる。梨杏は網打ち式原爆固め。さくらがさくらっちで決めに行くが、逆に固め技。ハイキックで勝負に出るが、カウント2。最後は13分17秒、ハイキックからの原爆固めで初の4強入りだ。初4強のさくらは「