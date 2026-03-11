侍ジャパンは１１日、羽田空港発のチャーター機で決戦の地となるマイアミ国際空港へ到着した。チームの公式インスタグラムではチャーター機内の様子を公開。大谷翔平選手が菊池雄星投手とサムアップポーズする２ショット写真もアップした。ＪＡＬチャーター機内は侍ジャパン仕様となっており、チームのグッズなどが置かれた。選手たちは上級クラスに乗っており、セパレートでしきられリラックスできる空間になっている。侍ジ