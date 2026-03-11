三陸鉄道・久慈駅の名物駅弁。蒸しウニ5〜6個分がぜいたくに盛られた「うに弁当」です。調達できる量に限りがあるため1日20個限定販売され、“幻の駅弁”とも呼ばれています。その「うに弁当」を作っていたのが、工藤クニエさんと清雄さん夫婦。震災後に店をたたむことも考えたといいますが、周囲の応援もあり再開させました。三陸リアス亭・工藤クニエさん（2011年）：全国からお客さんがバシバシ電話くれるから、「お母さん生き