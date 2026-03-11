今週の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「169.3円」で、前の週より「3円」上がりました。また中東情勢の緊迫化により原油価格が高騰しているため、石油情報センターは12日以降の仕入れ分から卸値が25円から26円ほど上がるとしています。石油情報センターによりますと3月9日時点の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は「169.3円」でした。前の週より「3円」上