11日、大阪・梅田の路上で、地中に埋まっていた鋼鉄製のパイプが一時およそ13メートルにわたり、地面から突き出しました。11日午前7時ごろ、通行人の男性が、地面から突き出したパイプを見つけ、「コンクリートが落ちてきている」と110番通報しました。警察や大阪市建設局によりますと、地中に埋まっていた長さ27メートル、直径およそ3.5メートルの鋼鉄製のパイプが地面から13メートルほど突き出したということです。ケガ人はいま