ユーチューバー・ヒカル（34）の動画に多数出演し、人気を博していたカードショップ「遊楽舎」の店長が11日に自身のYouTubeチャンネルを更新し「必ず復活します」と宣言した。「遊楽舎姫路花田店」が2月末で閉店し、3月5日に撮影された動画。実業家・トモハッピー氏と「flat-工房」の動画が原因で“炎上”状態になったといい「他人の軽率な行動で運営が困難になるレベルまで持っていかれたわけですから。凄く虚しい気持ちに