高市総理大臣は、イラン情勢を受けた原油価格の高騰を踏まえ、ガソリン価格を全国平均で170円程度に抑える措置を講じるとともに、国家備蓄を放出する方針を明らかにしました。【映像】高市総理がガソリン価格に言及した瞬間（実際の様子）高市総理は、11日夜、総理公邸で記者団に対し、原油価格が高騰する中、ガソリン価格が1リットルあたり200円を超える可能性も否定できないとして、国民生活や経済活動への影響を抑えるため