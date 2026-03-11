11日、大阪の繁華街で地上から約13メートルの高さまで巨大パイプが地面から突き出しました。道路の通行止めは続いていて、周辺では大渋滞が発生しました。付近では下水道管の建設工事が行われていたということですが、原因はまだわかっていません。■突き出た“パイプ”に「ありえない」「やばいでしょ、これ。警察に言った方がいいんじゃないの」大阪の繁華街・梅田の路上に立ちふさがる巨大な“パイプ”。すると突然、地上から勢