老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、障害年金についての質問です。Q：老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給中です。去年から障害等級1級になりましたが、障害年金はもらえないのでしょうか？「私は今73歳