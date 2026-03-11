豪雪地帯での電車の安全運行のために、JR東日本はドローンを使った線路近くの積雪状況の調査を行いました。JR東日本ではVTOL＝垂直離着陸型のドローンを使って、なだれなどの危険がないか沿線の積雪の状況を調べる取り組みを行っています。3月11日は越後湯沢駅から土樽駅の間の約10kmを調査しました。VTOL型ドローンは飛行速度が速く、操縦者が近くにいなくても事前に決められたルートを自動で飛ぶ”自律