最近、著名人の方々ががんで亡くなるニュースを多く目にします。超高齢社会を迎えたわが国において、がんの増加は「仕方がないこと」なのでしょうか。一方で、若年層におけるがんも増加傾向です。私たちがいま取り組むべき「がんを遠ざける体づくり」の新しい方法について、ご紹介したいと思います。50代以下の「若年性がん」が増えている？ 統計が示す日本のがんの現状最近、有名人の方のがんに関連する悲しい報道をよく目にしま