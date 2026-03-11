サンリオの体験型イベント「SANRIO CHARACTERS KAWAII TOWN」が、4月18日（土）〜5月31日（日）の期間、福岡・福岡市にある複合エンターテインメントビルBOSS E・ZO FUKUOKA 6階イベントホールで開催される。【写真】制服姿がかわいい！韓国で大人気だったフォトスポットなど■サンリオキャラクターズと体験今回開催される「SANRIO CHARACTERS KAWAII TOWN」は、各地で人気を集めた展示をはじめ、ワークショップやキャラクタ