【資料】ガソリンスタンド 県内のガソリン価格は、前の週より３円７０銭高い１６１円４０銭で、２週連続で値上がりしています。 経済産業省の発表によりますと、９日時点のレギュラーガソリン１リットルあたりの県内の平均小売価格は、前の週より３円７０銭高い１６１円４０銭で、２週連続で値上がりしています。 全国平均は、前の週より３円３０銭高い１６１円８０銭で、４週連続の値上がりです。 イラン情勢の悪