去年１２月、埼玉県八潮市のアパートでオートバイ２台を盗んだとして、前橋市に住む２９歳の男ら３人が窃盗の疑いで再逮捕されました。 関係先からは盗品とみられるオートバイ約５０台が押収されています。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは、前橋市大胡町の無職、太田一希容疑者２９歳と、前橋市に住む飲食店従業員の１９歳の男、みどり市に住む無職の１９歳の女です。 警察の調べによりますと、３人は去年１２