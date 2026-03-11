西日本鉄道（福岡市）は11日、子会社の西鉄バス北九州（北九州市）の40代運転手が、9日の乗務でシートベルトを着用しないままバスを終日運行していたと発表した。同社は11日付でこの運転手を乗務から外し、道交法違反事案として九州運輸局へ報告した。