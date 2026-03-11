静岡県は3月11日、富士宮市の養豚場で家畜伝染病の豚熱（CSF）に感染した個体が確認されたと発表しました。 10日に畜産農家から県に連絡があり、国の遺伝子検査で陽性が判明しました。 県は11日夜、豚熱防疫対策本部（本部長・鈴木康友知事）を開き、豚熱の状況確認や今後の防疫対応について協議しました。 県によりますと、豚熱は豚、イノシシの病気で、人に感染することはありません。感染した豚の肉が市場に出回ることはなく