商船三井は１１日、ペルシャ湾に停泊中の同社が所有するコンテナ船「ＯＮＥＭＡＪＥＳＴＹ」（日本船籍）の船尾部に損傷があることを確認したと発表した。日本人を含む乗組員にけが人はなく、船は自力航行が可能という。軍事衝突の影響によるものかなど、原因は不明としている。商船三井によると、現地時間１１日未明に衝撃と音があり、船尾部に穴が開いていることを確認した。浸水や火災などは起きていないという。穴の大き