◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人の戸郷翔征投手が１１日、ソフトバンク戦で２番手で登板し、３回５５球を投げて５安打３失点で降板した。最速は１４７キロだった。２―１０の４回から４番手でマウンドへ。先頭の山川にはいきなり四球を与えたが、続く５番・笹川を投ゴロ、併殺。６番・今宮は三ゴロに仕留めた。さらに５回は７番・秋広をフォークで三邪飛。８番・谷川原をフォークで空振り三